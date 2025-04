Raccolta ’porta a porta’: nuovo calendario

Prende ufficialmente il via in questi giorni la distribuzione dei nuovi calendari della raccolta differenziata ‘porta a porta’ di Bellaria Igea Marina. Un’iniziativa ormai consolidata, frutto della collaborazione tra Hera e l’amministrazione comunale, che si rinnova nel segno della continuità e della sostenibilità ambientale. I calendari verranno consegnati direttamente a domicilio dal personale Hera: quasi 400 le famiglie interessate, altrettanto numerose le piccole attività della zona extraurbana coinvolte. Uno strumento, semplice e pratico, che se pur mantenendo inalterate frequenze, giornate e orari rispetto alla versione precedente, si arricchisce oggi di contenuti utili: dalle indicazioni puntuali e precise per una corretta separazione dei rifiuti ai consigli per ridurre gli sprechi di ogni giorno.

Un vero e proprio vademecum domestico: da un lato guida informativa, dall’altro calendario da parete, per non perdere mai di vista le scadenze quotidiane del servizio. Il sistema adottato nella zona è quello della raccolta domiciliare integrale, che interessa tutte le tipologie di rifiuto: organico, indifferenziato, carta e cartone, plastica/lattine e vetro. Un modello che consente di migliorare la qualità della raccolta differenziata in modo concreto.

"Si ricorda ai cittadini l’importanza di utilizzare esclusivamente i contenitori e le attrezzature fornite da Hera e seguire le indicazioni riportate sul calendario. – fanno sapere dall’azienda –. Solo i rifiuti non differenziabili devono essere conferiti nell’indifferenziato". Per informazioni, sostituzioni o ritiro del kit, i cittadini possono rivolgersi allo sportello Urp del Comune (Piazza del popolo 1), aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30, oppure alla sede Hera di Rimini (Via del Terrapieno 25), aperta nei giorni feriali dalle 7.30 alle 14. Infine, per il reintegro dei sacchi o il ritiro della compostiera, si potrà accedere alla stazione ecologica di Bellaria Igea Marina (Via Fornace 14) o a quella di Viserba (Via Celli), entrambe aperte, con orari differenziati, dal lunedì al sabato. Tutte le informazioni sono disponibili su www.gruppohera.it e sull’app gratuita ‘Il Rifiutologo’, anche integrata con Alexa. Perché per un ambiente più pulito, ogni piccolo gesto conta.

Aldo Di Tommaso