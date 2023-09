Raccolta rifiuti, ecco come funziona

Nella sala parrocchiale di Igea Hera ha illustrato a circa 300 persone il nuovo servizio di raccolta differenziata per Bordonchio. Le 2.500 utenze potranno usufruire del ‘porta a porta’ dal 20 novembre. Dal 2 ottobre, intanto, verrà fornito il kit completo per la raccolta rifiuti domiciliare. Questo comprende i contenitori di smaltimento, la guida-calendario, e il servizio-guida online. Previste la raccolta di organico, indifferenziato, carta, plastica, lattine e vetro. Il 28 novembre inizierà la rimozione dei vecchi contenitori. Per info rivolgersi Hera 800.999.500 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, il sabato, dalle 8 alle 18.

a.d.t.