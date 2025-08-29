Raccolta rifiuti, il centro sarà di 4mila metri quadri

di Luca PizzagalliNuovo importante passo per il futuro centro raccolta rifiuti di Cattolica e San Giovanni, grazie al recente incontro tra le Amministrazioni di Cattolica, San Giovanni in Marignano ed Hera. La nuova stazione ecologica sorgerà su un’area di 4mila metri quadrati individuata sul territorio di Cattolica, in via Bizet e servirà i due Comuni limitrofi. "Abbiamo fatto un nuovo punto della situazione, insieme con il vicesindaco di San Giovanni in Marignano Nicola Gabellini e i tecnici di Hera, sui dettagli del progetto che sarà pronto nella versione definitiva entro settembre – spiega l’Assessore ai lavori pubblici e ambiente Alessandro Uguccioni –. Oltre al centro di raccolta rifiuti, è stata ipotizzata anche la predisposizione di un centro di riuso, struttura alla quale i cittadini possono donare mobili, arredi, piccoli elettrodomestici e altri materiali per evitare che diventino rifiuti. L’obiettivo è ovviamente quello di promuovere l’economia circolare che punta a ridurre i conferimenti in discarica a beneficio dell’ambiente e della salute delle persone". Il progetto del nuovo centro: "ha sostanzialmente confermato – prosegue l’Assessore Uguccioni – i costi ipotizzati nelle bozze approvate dai consigli comunali e la conformità urbanistica. Dopo la redazione del progetto definitivo, gli step successivi saranno la conferenza dei servizi, poi il progetto esecutivo a cui seguirà la gara per l’individuazione della ditta che eseguirà i lavori. Lavori che inizieranno nel 2026". Dunque c’è finalmente anche una data per un servizio ritenuto di fondamentale importanza. Per la realizzazione poi della strada di accesso a tale area c’è già un accordo in merito alla ripartizione dei costi proprio tra i due Comuni. "Siamo entusiasti di essere arrivati alla condivisione di questo progetto – interviene il vice sindaco di San Giovanni in Marignano Nicola Gabellini – Muoviamo così un nuovo importante passo verso la realizzazione di una struttura fondamentale per i territori dei nostri Comuni. Una stazione ecologica funzionale ed efficiente che incentiverà i cittadini allo smaltimento corretto dei rifiuti". La nuova stazione di via Bizet andrà a sostituire i due centri di raccolta che sono stati chiusi oramai da alcuni mesi nei due Comuni e che hanno portato al potenziamento temporaneo delle aperture del Centro di raccolta di Misano Adriatico per soddisfare le esigenze sia dei cittadini cattolichini che di quelli marignanesi in questo periodo.