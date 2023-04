Raccolta rifiuti, per le attività arrivano le isole

È stata pubblicata sul portale del Comune di Cattolica la modulistica, e la descrizione dell’iter da seguire, rivolta a quelle attività economiche cittadine che, in mancanza di un proprio adeguato spazio, potranno richiedere l’utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di mini isole ecologiche destinate ad accogliere i vari contenitori da 360 litri per la raccolta differenziata porta a porta. Si tratta di una azione per il decoro cittadino che fa seguito ad una diffida dirigenziale sulla quale l’amministrazione era tornata ad incontrare gli operatori economici nelle scorse settimane durante una riunione al Palazzo del Turismo. "Il tema del decoro, anche rispetto al tema dei rifiuti, è un argomento che ci sta a cuore – spiega il vicesindaco Alessandro Belluzzi – per questo stiamo investendo molto nella cura della città". Per questo l’amministrazione ha provveduto a informare tutte le attività che espongono su suolo pubblico i propri grandi contenitori.