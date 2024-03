Raccolta rifiuti porta a porta al via per altre 350 famiglie

La rivoluzione della raccolta rifiuti a Santarcangelo va avanti. Entro il mese di aprile sarà operativa la raccolta rifiuti ’porta a porta’ integrale nelle frazioni di Santa Giustina e di San Bartolo. Così ha deciso l’amministrazione di Santarcangelo "per migliorare ulteriormente la raccolta rifiuti e il rispetto dell’ambiente, e anche per migliorare il decoro urbano". Le zone interessate sono, come anticipato, quelle di San Bartolo e Santa Giustina, in cui il servizio di raccolta ’porta a porta’ integrale inizierà l’8 aprile per tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, vetro, plastica e lattine. Una settimana dopo, dal 17 aprile, si procederà alla rimozione graduale dei vari cassonetti dei rifiuti nelle strade. La nuova modalità di raccolta coinvolgerà 350 famiglie. A San Bartolo il sistema toccherà 190 famiglie. A Santa Giustina saranno circa 160 le famiglie coinvolte: passeranno dalla raccolta rifiuti ’porta a porta’ mista fatta fin qui (che prevedeva la raccolta domiciliare per rifiuti organici e indifferenziati, mentre per tutti gli altri c’erano i cassonetti in strada) a quella integrale. "La spesa per il nuovo servizio a San Bartolo e Santa Giustina – spiega la vicesindaca Pamela Fussi – sarà di oltre 40mila euro all’anno. Il progetto della raccolta rifiuti ’porta a porta’ è destinato ad ampliarsi nei prossimi anni, perché ci consente di raggiungere i livelli auspicati di differenziata. Un altro obiettivo è contrastare i continui episodi di abbandono di rifiuti. Su nostra richiesta Hera potenzierà la pulizia alle 164 isole ecologiche presenti a Santarcangelo".