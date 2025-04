Raccolte online le proposte sul turismo futuro

Prosegue fino al 22 aprile la raccolta di contributi dedicati all’innovazione del prodotto turistico, nell’ambito del percorso che condurrà alla redazione del Piano urbanistico generale del Comune di Rimini. Sul sito della Fondazione Piano strategico (www.riminiventure.it) è possibile per associazioni, professionisti, imprese e cittadini condividere la propria proposta rispetto all’innovazione dell’offerta turistica nei diversi aspetti: rigenerazione urbana, innovazione del sistema ricettivo, nuove offerte ricreativa tra commercio e intrattenimento, valorizzazione del sistema integrato lungomare, spiaggia e mare, integrazione tra costa e aree interne, accessibilità, mobilità e sicurezza urbana. I contributi raccolti serviranno di supporto alla definizione di una mappa partecipata di soluzioni sulle quali costruire visioni, strategie e indirizzi di lavoro per la città turistica del futuro quale destinazione capace di generare valore per la comunità locale e per chi visita la città.