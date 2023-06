Raccolti 3mila euro per gli alluvionati

Una raccolta fondi lampo per gli alluvionati, conclusasi con un incasso di quasi 3mila euro. E’ terminata in questi giorni Santarcangelo aiuta, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco, dai volontari di Ven èulta e dai commercianti di ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro) per aiutare le famiglie alluvionate in Romagna. Il risultato è stato più che positivo: in pochi giorni le donazioni hanno raggiunto quota 2.750,00 euro. Tra queste anche una corposa donazione di 550 euro, fatta con bonifico. La raccolta si è svolta attraverso i salvadanai distribuiti in oltre 70 attività commerciali di Santarcangelo, e non solo i residenti ma anche tanti turisti hanno aderito dando il loro contributo.

"La somma raccolta – dicono i promotori dell’iniziativa – sarà utilizzata per finanziare i progetti a sostegno di chi ha subito danni alla propria casa o comunque utili alla ripartenza, su indicazione delle amministrazioni comunali e dei referenti incaricati di gestire l’emergenza. Tutti gli interventi sostenuti poi verranno rendicontati pubblicamente". I volontari di Ven èulta, Pro Loco e ’Città viva’ ringraziano "tutti coloro che con il loro contributo e supporto hanno reso speciale la raccolta. Non ci fermereo qui, perché a breve seguiranno altre iniziative".