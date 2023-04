Raccolti 400 chili di rifiuti lungo il fiume Marecchia

Sono poco più di 400 i chili di rifiuti – tra pneumatici, coperte, pezzi di mobili, bottiglie di plastica, vetro e cartone – raccolti lungo il fiume Marecchia tra il Ponte degli scout e quello della ferrovia, grazie all’iniziativa di domenica mattina organizzata da Futuro Verde, Be Kind to nature e Fondazione Cetacea. Cittadini e volontari si sono trovati per pulire un pezzo della città di Rimini, ma anche "per esprimere un atto di amore verso la nostra amata casa terra". Gli oltre 400 chili di rifiuti raccolti sono stati consegnati a Hera, che ha provveduto alla presa in carico per lo smaltimento.