Raccolti in spiaggia 375 chili di rifiuti

Grande successo per l’iniziativa di Clean-Up organizzata da Be Kind, in collaborazione con Be Kind To – APS. L’evento si è svolto presso la spiaggia di Cattolica, alla foce del fiume Conca, ed ancora una volta ha trasmesso un esempio di cittadinanza attiva e amore per l’ambiente. Sono stati raccolti 375 Kg di rifiuti, tra cui alcuni "insoliti" residui come addirittura un pneumatico di un Tir disotterrato, boe, uno scopettino da bagno e un gran numero di reti per cozze. Non sono mancati i rifiuti portati dalle ultime mareggiate, come plastiche, lattine e altri detriti. "La nostra casa non è solo la città in cui viviamo, ma il pianeta intero – dichiara Michael Balleroni, fondatore di Be Kind – questa giornata dimostra che insieme possiamo prenderci cura dell’ambiente e restituire alla natura la dignità che merita. È impensabile sdraiarsi sulla sabbia e trovarsi accanto cumuli di rifiuti. Iniziative come questa ci ricordano che ognuno di noi può fare la differenza. Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e dedicato il proprio tempo per rendere la spiaggia un luogo più pulito e accogliente". lu.pi.