Raccolti oltre 12mila euro per la famiglia Zonzini: "Grazie, per noi una forte spinta per ripartire" La famiglia Zonzini, vittima di un incendio, ha ricevuto quasi 13.000 euro di donazioni in meno di un mese. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha deciso di partecipare donando l'intero incasso di una rappresentazione teatrale. È ancora possibile donare su conti correnti o su Pay Pal. #solidarietà #donazioni #famigliaZonzini