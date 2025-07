Racconteremo Rimini con chi l’ha resa protagonista

Una serata per parlare di Rimini e di chi la racconta, ogni giorno. Una serata speciale, per celebrare i 140 anni de Il Resto del Carlino attraverso le storie e i personaggi di questa terra. Tanti ospiti festeggeranno con noi questo traguardo l’11 luglio, con l’evento Caffè Carlino Rimini che si terrà nell’arena Francesca da Rimini a partire dalle 18. Un appuntamento in cui affronteremo tanti temi, insieme a chi è sul palco e al pubblico. La serata sarà aperta a tutti e i veri protagonisti saranno i nostri lettori. Un dialogo a più voci, per parlare di Rimini tra ieri, oggi e domani. Ricco il parterre di ospiti. Ci sarà Alberta Ferretti, che proprio accanto all’arena Francesca da Rimini fece sfilare (nel 2023) la sua collezione in una serata magica dedicata alle vittime dell’alluvione. Saranno con noi Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, che un anno fa hanno scelto Rimini per festeggiare il loro matrimonio, atto d’amore verso tutta la Riviera. E ancora Gessica Notaro, artista e attivista contro la violenza sulle donne. Ferruccio Farina racconterà il rapporto tra Rimini e la stampa dall’Ottocento a oggi. Sul palco anche Marco Morosini, il creativo che ha brandizzato i simboli della Rimini balneare fino a farne un’impresa, e Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum, che parlerà del Maestro. E tanti sportivi: da Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, all’ex calciatore e attuale vice allenatore dell’Under 21 Matteo Brighini, all’ex cestista Renzo Vecchiato, oggi procuratore sportivo. La serata verrà allietata dalla musica di Mattia Guerra.