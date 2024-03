"Racconto ai ragazzi di oggi com’era la vita da libidine"

"Sarà uno show allegro, cantato, dove saranno protagoniste le risate del pubblico". Così Jerry Calà prepara il suo ritorno in Riviera. Appuntamento domani, dalle 21.30 in viale Paolo Guidi a Bellaria, con lo spettacolo ‘Una vita da libidine’ prodotto e distribuito dalla Best Organisation.

In che cosa consiste il suo spettacolo? Visto che ci troviamo nella terra di Fellini, sarà una serata ‘Amarcord’?

"Anche. Nel mio spettacolo mi racconto attraverso le colonne sonore dei miei film di successo e con le canzoni che hanno segnato la mia vita. Da quelle di Lucio Battisti a quelle di qualche anno prima, come ‘Sapore di mare’. Per arrivare poi alle musiche di ‘Vacanze di Natale’. Il tutto sarà accompagnato da battute, monologhi, considerazioni sulle epoche passate rispetto ai giorni d’oggi".

La serata si chiamerà ‘Una vita da libidine’. Oggi ce n’è ancora?

"Penso che le nuove generazioni abbiano molta voglia di quella libidine che c’era negli anni Ottanta. C’è stata una grande dimostrazione a dicembre, quando in occasione della festa per i quarant’anni del film ‘Vacanze di Natale’. La pellicola ha fatto un incasso importante perché non c’erano solamente i ‘ragazzi’ della mia epoca, ma anche quelli di oggi. È stato bellissimo vedere che i più giovani sapevano tutte le battute a memoria. I ragazzi di oggi capiscono che in quegli anni lì, eravamo forse un po’ più liberi. Non c’era il politicamente corretto. Amano molto quel periodo e vorrebbero che ritornasse l’atmosfera degli anni Ottanta".

Lei è molto amato dai ragazzi. C’è differenza con gli yuppies di allora?

"Loro facevano parte di una categoria. Si ispiravano all’avvocato Agnelli e volevano raggiungere posizioni di successo. Poi contemporaneamente c’erano anche i paninari. I ragazzi in fondo sono sempre ragazzi e penso abbiano conservato lo stesso spirito. Tuttavia, le famiglie oggi li proteggono di più, rendendoli meno intraprendenti. Sarebbe bello invece lasciarli volare con le proprie ali".

Lei ha reso celebri di tanti tormentoni diventati cult come "capito?", "prova", e "ho studiato". Cosa ne pensa dello slang attual?

"Mentre i nostri modi di dire erano ironici e di fantasia e ispirati dalla televisione e pubblicità, oggi il linguaggio è dettato dai social. Anch’io ogni tanto devo tradurre termini moderni facendomi aiutare da mio figlio".

Le manca il Jerry libero degli anni ruggenti?

"Non mi manca perché sono sempre io. Dentro di me continuo a coltivare il ragazzo degli anni Ottanta che aveva voglia di divertirsi ed esprimersi".

Sul palco si sente ancora un ragazzo?

"Assolutamente. Quando salgo sul palco sono esattamente come era Billo durante Vacanze di Natale".

Lei ha ricoperto tanti ruoli, regista, cantante e attore. Cosa si sente di più?

"È difficile ma la mia matrice resta quella di attore di cabaret". E’ stato più volte sulla riviera romagnola. Che ricordi ha? "Specialmente quando facevo parte de ‘I gatti di vicolo Miracoli’ facevamo sempre base in Riviera. Ricordo che tutte le serate della tournée estiva si svolgevano in Romagna. Una volta forse era il luogo ideale degli spettacoli per i giovani artisti. Oggi è diventata un po’ più ‘discotecara’. È cambiato il tipo di intrattenimento. Ricordo comunque che eravamo spesso ospitati nell’hotel del portiere Giorgio Ghezzi. C’ero io, Walter Chiari e Dario Fo. È stato un bellissimo periodo".

Aldo Di Tommaso