"Racconto il mestiere di madre con ironia"

Federica Cifola, autrice ironica e artista a tutto tondo, sarà in scena al Teatro Pazzini di Verucchio , con Mamma..zzo, dove ironizza sul ruolo delle madri. La comica, imitatrice, attrice e conduttrice radiofonica, sarà sul palco verucchiese stasera (ore 21,15) con uno spettacolo che mette in risalto le doti di una madre multitasking che dispensa verità sul ‘personaggio’ più complesso da interpretare: la mamma. La Cifola da anni conduce programmi radiofonici targati Rai, talvolta accompagnata da Paola Minaccioni, in altri casi da Lillo e Greg e Nuzzo e Di Biase, tutti rigorosamente in chiave comica; per il cinema ha lavorato con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, con Fausto Brizzi, con Edoardo Leo e in tv anche in serie di successo come Un medico in famiglia, con Banfi, e in Un professore con Gassman. Come imitatrice si è messa in luce portando nel programma Rai della Dandini The Show Must Go Off la perfetta imitazione del ministro Cancellieri e collaborando con la Gialappa’s Band nei vari ‘Mai dire’.

Cifola, che spettacolo porta in Romagna?

"Il titolo gioca su un divertente tormentone di ogni mamma contemporanea, quando si trova di fronte a un impegno familiare spesso superiore alle proprie forze. In certi momenti è innegabile che la stanchezza porti a gridare ‘m’ammazzo’, poi a tutto ci si abitua, anche perché i ragazzi crescono e i problemi si trasformano".

Con la maternità cambia tutto?

"Essere madre non è semplice: un bimbo rivoluziona completamente la vita e bisogna imparare a proprie spese che si tratta di un percorso fatto di dubbi, paure, incertezze e molte rinunce. Con la maternità cambia tutto: il ristorante deve avere per forza un clown all’ingresso, il cinema è solo una serie infinita di ere glaciali, la canzone che canticchi sempre è la sigla di Peppa Pig e il massimo della sessualità che rimane con tuo marito è un abbraccio con il bimbo in mezzo al letto".

Lo spettacolo, scritto a quattro mani con Marco Terenzi (che ne firma la regia), nasce quindi dalla sua esperienza diretta?

"Certo. Porto in giro questo spettacolo da 7 anni e l’idea mi è venuta dopo la nascita della mia prima figlia. Fa molto ridere e faccio il verso anche a tante mamme famose della storia. Terenzi mi ha aiutato a mettere questa esperienza in chiave comica".

I padri che ruolo hanno, nello spettacolo?

"Invito sul palco un padre, e gli faccio cambiare un pannolino. Però i padri ci sono anche se magari vengono accusati velatamente di avere un compito sicuramente più facile. A volte anche se un padre non è presente, ti fa solo presente cosa devi fare, e il suo ruolo sembra evanescente. Nello spettacolo emerge la donna multitasking è vero, ma pe fortuna anche l’uomo si da da fare. Poco (ride)".

Conosce la Romagna, sa come sono le madri romagnole?

"So che esiste da sempre la azdora, una sorta di mamma che prende in mano tutto lei. Mi piace improvvisare e a Verucchio non mancherà il ruolo di una mamma romagnola che sto studiando, anche cercando di imitarne l’accento e la vostra inconfondibile parlata".

Rosalba Corti