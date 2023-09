"Racconto in tivù i misteri del Vaticano"

Un riminese firma la sceneggiatura di due serie tv su Sky e Netflix. Una dedicata a Papa Pio XII, l’altra sul mondo dello spionaggio internazionale che tratta anche l’attentato di Giovanni Paolo II. Lui si chiama Paolo Nigro, ha 40 anni ed è uno degli sceneggiatori emergenti. Le due serie, dirette da Max Serio e prodotte da Picasso Film, vedono la collaborazione di Nigro che ha avuto (con tutto il team) un accesso esclusivo a documenti inediti, conservati negli archivi vaticani. La serie ‘SpyOps’ oggi è su Netflix, ed è tra le prime dieci in classifica. "E’ stato il mio battesimo come sceneggiatore, nell’episodio dedicato all’attentato a Giovanni Paolo II. Grazie a questo lavoro ho incontrato personaggi come Ali Agca, Tomasz Turowski e il super esperto del Vaticano, Fabio Marchese Ragona". Questa docu-serie parla di operatori dei servizi segreti, dall’MI6 alla CIA, che condividono storie di spionaggio, campagne della Guerra fredda e colpi di stato portati a termine da agenti sotto copertura.

La seconda serie dove Nigro è tra gli sceneggiatori, è ‘Il Papa e il Diavolo’ su Sky. "Racconta quanto è stato scoperto su Papa Pio XII, una delle figure più controverse della storia contemporanea, soprannominato il Papa del silenzio _ racconta Nigro _ Per alcuni fu il Papa che non denunciò la follia omicida di Hitler. Per altri il suo silenzio fu un’arma per combattere il Führer con azioni segrete. Dopo decenni di polemiche, attraverso la nostra docu-serie vogliamo far comprendere meglio quale ruolo ebbe Pio XII e perché Hitler lo definì il suo nemico personale". Quali documenti avete visionato? "Quelli desecretati da Papa Francesco nel 2019 e conservati negli archivi del Vaticano. Picasso Film è stata la prima casa di produzione al mondo a visionare questa mole di documenti". Da quanto fa lo sceneggiatore? "Ho iniziato per caso durante la pandemia, quando ho aperto un canale podcast ‘Conrad-storie di avventura’, dove racconto le imprese di donne e uomini che hanno compiuto gesta al limite del possibile e che è tra i primi in Italia". Altri progetti? "Due serie storiche internazionali e due soggetti per produzioni italiane. Però il mio sogno cassetto è quello di scrivere qualcosa sulla storia del mio territorio".

Rita Celli