Ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, stasera alle 21,15 all’auditorium della Fiera di Morciano va in scena Se non posso ballare…. non è la mia rivoluzione, firmato da Serena Sinigaglia. Sul palco l’energica e coinvolgente Lella Costa, protagonista del monologo che chiama in campo un centinaio di donne straordinarie, intraprendenti, controcorrente, talvolta perseguitate, che hanno lottato per raggiungere traguardi, che parevano impossibili. Tra loro Marie Curie, Tina Anselmi, Tina Modotti, Maria Callas, Angela Davis, alle quali si sono aggiunte Raffaella Carrà e Monica Vitti. La Costa le invita a entrare e balla con loro, perché, come disse...

Ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, stasera alle 21,15 all’auditorium della Fiera di Morciano va in scena Se non posso ballare…. non è la mia rivoluzione, firmato da Serena Sinigaglia. Sul palco l’energica e coinvolgente Lella Costa, protagonista del monologo che chiama in campo un centinaio di donne straordinarie, intraprendenti, controcorrente, talvolta perseguitate, che hanno lottato per raggiungere traguardi, che parevano impossibili. Tra loro Marie Curie, Tina Anselmi, Tina Modotti, Maria Callas, Angela Davis, alle quali si sono aggiunte Raffaella Carrà e Monica Vitti. La Costa le invita a entrare e balla con loro, perché, come disse magistralmente Emma Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.

Da cosa nasce lo spettacolo?

"Dal Catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, libro uscito qualche anno fa, nel quale lei racconta le biografie di una trentina di donne poco conosciute o poco valorizzate rispetto quanto hanno fatto e dato al mondo. Così con Serena Sinigaglia, regista, e Gabriele Scotti, scrittore e drammaturgo, abbiamo pensato di trasformarlo in uno spettacolo teatrale, non con trenta, ma con cento donne. Raccontarle per me è una straordinaria avventura e un discreto tour de force. Abbiamo scelto di parlare di chi non c’è più, quindi nell’ultima edizione abbiamo aggiunto Franca Valeri, Raffaella Carrà, grandissima donna e straordinaria professionista, e in corsa prima del debutto, Monica Vitti".

Un grande Universo rosa?

"Parecchie di loro non avevo idea di che cosa avessero fatto, soprattutto le scienziate. Me le sono studiate e ho scoperto cose straordinarie e sorprendenti, per esempio che Mary Anderson ha inventato il tergicristallo, che Maria Telkes è stata un’inventrice di dispositivi termici e che così contribuì all’applicazione e allo sviluppo dell’energia solare".

Sul palco è sola?

"In scena parlo al plurale, ma sono sola. Il mio monologo però mi fa sentire ricca e in folta compagnia in quanto tutte le ragazze evocate sono comunque delle presenze".

Prepara altro?

"Ora sono concentrata su questo spettacolo, che in marzo sarà pure a Fidenza e a Bologna, mentre in aprile avrà lunga permanenza a Milano. Abbiamo fatto un gran lavoro, quindi prevediamo di riprenderlo in autunno e di fare una versione estiva. L’idea è di portarlo ovunque sia possibile con la scenografia fondamentale, lo strano totem, che funziona da ledwall e proietta tutti i nomi. Per l’inizio del 2023 ho un progetto molto bello, un testo meraviglioso di Kent Haruf, Le nostre anime di notte, spettacolo che farò con Elia Schilton e dal quale è stato tratto anche un film con Robert Redford e Jane Fonda".

Che rapporto ha con la riviera romagnola?

"Ho una passione e un rapporto quasi di casa col Grand Hotel di Rimini, dove vado a dormire tutte le volte che sono in Emilia o in Romagna, anche se devo andare a Pescara o più in giù io mi fermo a dormire lì. Rimini riesce a essere una città vera. Penso alla meraviglia del teatro Galli, del Museo Fellini, è una città di mare, vive di questo, ma vive tutto l’anno, perché ha una sua anima, una sua identità, una sua attenzione alla grande e vera cultura. Questa riviera è meravigliosa, soprattutto fuori stagione. Qui il pubblico ha una capacità di relazione che non si trova tanto spesso, ci sono persone straordinarie, tornarci per me è sempre una gioia".

Nives Concolino