"Raddoppiati i posti per i residenti in centro Ma siamo pronti a rivedere il piano della sosta"

Chi vive nel centro storico alto di Santarcangelo lo sa bene: trovare un parcheggio è diventato sempre di più un problema. Negli ultimi anni i residenti sono aumentati, e nel frattempo l’amministrazione ha rivisto il piano della sosta per far spazio ai dehor dei locali e valorizzare alcune zone del centro. Lo stop alle auto in piazza Balacchi, vietata completamente aIla sosta dopo i lavori di riqualificazione, va esattamente in questa direzione. Da qui il faccia a faccia con l’amministrazione, chiesto dal comitato ’Noi delle contrade’ che riunisce gli abitanti della parte alta del centro, per rivedere l’attuale organizzazione della sosta e prevedere più posti riservati ai residenti. Il comitato (l’abbiamo scritto ieri) chiede più parcheggi, ai Cappuccini e non solo.

Il confronto tra l’amministrazione e il comitato dovrebbe tenersi il prossimo mese, ma intanto ci pensa la vice sindaca Pamela Fussi a fare il punto e a ricordare, ai residenti, che "il numero di posti a loro riservati è già stato aumentato nel corso degli ultimi due anni". La Fussi ricorda che la riorganizzazione della sosta è partita "all’inizio della pandemia, con l’ordinanza del 30 giugno 2020 con la quale sono stati raddoppiati i posti riservati ai residenti in via De Bosis, passati da 8 a 16, e sono stati previsti 6 stalli al parcheggio Cappuccini e altri lungo via Ruggeri". A quell’ordinanza, poi, ne sono seguite altre. E "nell’insieme, a oggi – continua la Fussi – la disponibilità di posti auto riservati ai residenti che abitano nella zona a traffico limitato C del centro storico (è la parte alta appunto, dov’è presente il vigile elettronico, ndr) è arrivata a circa 40: sono 16 in via De Bosis, 12 al parcheggio dei Cappuccini, infine una decina in via Ruggeri".

La disponibilità degli stalli riservati ai residenti " è stata integralmente confermata – sottolinea ancora la vicesindaca – anche per far fronte all’istituzione del divieto di sosta in piazza Balacchi, dove prima dei lavori venivano parcheggiate una decina di auto. Il saldo è quindi ampiamente positivo rispetto all’inizio del 2020, quando i posti riservati ai residenti della zona a traffico limitato C erano meno della metà rispetto a quelli attuali". Insomma, i posti sono cresciuti, e non di poco. Pertanto, secondo l’amministrazione di Santarcangelo, non ci sono particolari criticità. "Proseguiremo attuando le linee di mandato che ci siamo prefissati per la sosta – conclude la Fussi – mettendo in atto il necessario confronto con tutte le parti interessate". E il comitato dei residenti è pronto a tornare alla carica, numeri alla mano.