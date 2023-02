"Radici pericolose, viale Panzini dimenticato alla Cagnona"

"Da troppi anni nel tratto di viale Panzini zona Cagnona parcheggiare una macchina è impresa ardua, stile montagne russe, per le radici dei pini ormai sollevate che causano disagi e incidenti. L’intervento di sistemazione avviato in centro doveva partire da qui. Lo chiedevamo da tempo". Sono arrabbiati alcuni commercianti e residenti della zona nord del territorio. Da settimane è iniziata la sistema, in parte già ultimata, della pavimentazione sollevate tra palazzo del Turismo e intersezione con via Giorgetti.