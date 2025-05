Radio Deejay in spiaggia a Rimini: è bufera a Riccione

Rimini, 29 maggio 2025 – Radio Deejay in giugno farà tappa a Rimini. A Riccione, per i nostalgici di Linus, è un incubo che diventa realtà. E per i partiti di opposizione un’occasione unica per dire che la città è succube di Rimini. Un passo alla volta. Radio Deejay non porterà a Rimini il format che per tanti anni ha riempito nel mese di agosto piazzale Roma. ‘Beach like a Deejay’ è un prodotto basato su tre giorni, che l’emittente porterà in giro per lo Stivale in estate in quattro tappe. Rimini sarà la prima, dal 27 al 29 giugno in piazzale Boscovich. Seguiranno Trani, Viareggio infine Jesolo. Si tratta di eventi estivi che riprendono ‘Party like a Deejay’, il maxi evento che si svolgerà a Milano dal 6 all’8 giugno al parco Sempione.

Il palinsesto dei tre giorni riminesi non è stato ancora svelato, ma si sa che arriveranno i dj della radio, tanti ospiti e musica sulla sabbia. “Le quattro date estive - dice Linus, direttore dell’emittente – erano previste da inizio anno e per noi rappresentano l’esplosione della festa che tutti gli anni facciamo a Milano”. Rimini è stata scelta “con grande gioia e senza polemiche”, sottolinea Linus, tra le destinazioni che la Regione ha proposto, spiegano da viale Aldo Moro. La regia del ritorno della Radio in riviera la si deve alla Regione. Quando Riccione dichiarò il divorzio dall’emittente, l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, uscì pubblicamente dicendo che la Regione avrebbe fatto il possibile perché Deejay non perdesse i contatti con la riviera romagnola. Detto e fatto. “L’Emilia-Romagna e la sua riviera si preparano a un’estate all’insegna dell’intrattenimento, dello sport e dello spettacolo - sottolinea l’assessora Frisoni - attraverso appuntamenti ed eventi di assoluto prestigio. In questo palinsesto rientra certamente la data romagnola del beach tour di Radio Deejay, che porterà per un weekend a Rimini il suo format itinerante, spettacolare e attrattivo. La Romagna protagonista dell’estate italiana, dalla Notte Rosa a tutti i grandi eventi previsti”.

Tanto entusiasmo non si ritrova nei primi commenti dei politici di opposizione in città. Non poteva mancare quello di Renata Tosi: “Tutto torna, Riccione ora lavora per Rimini”. Con lei anche Stefano Caldari, Marzia Boschetti per le civiche e Giulio Mignani di FdI, che usa poche parole: “Benvenuti a Riccione, frazione di Rimini”. Intanto a nord del Marano attendono l’arrivo di Linus, usando l’estintore per non riaccendere vecchi campanilismi. “Va sottolineato – premette il sindaco Jamil Sadegholvaad - come il weekend di ‘Beach like a Deejay’ si inserisce in un palinsesto di grandi eventi per la riviera di Rimini che comincia con la Notte rosa e Biglietti agli amici, prosegue con il festival delle serie tv tra Rimini e Riccione, il contenitore Tondelli, i grandi concerti di Cattolica e Riccione e tutti gli altri numerosi e straordinari eventi che punteggiano l’estate nella provincia di Rimini e in tutta la Romagna”.