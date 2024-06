Radioimmaginaria in onda dal Marano Beach

Lo staff di Radioimmaginaria web radio degli adolescenti approda a Riccione. È in onda dal Marano Beach, dove tutti i giorni, fino al 28 luglio (escluso sabato 22 e domenica 23) trasmetterà in diretta ‘Ti accompagno al mare’, dando via al tour che continuerà in altre località di punta, come Cervia e Giffoni. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11, un team di speaker giovanissimi, provenienti da tutta Italia, per un’ora e mezza farà scoprire cosa fanno i ragazzi senza la scuola e come trascorrono le vacanze attraverso i collegamenti con coetanei "inviati di ombrellone", "inviati rimandati", ossia in attesa degli esami di riparazione, quanto basta per coinvolgere gli adolescenti incontrati sulle spiagge e non solo. La radio in altri orari trasmette pure dall’International Riccione Family Camping Village. Un particolare: Radio immaginaria, voluta dal regista Michele Ferrarri, non a caso fa tappa al Marano Beach. È lì nella vicina spiaggia libera che negli anni Novanta, per un quinquennio, ha visto lo stesso Ferrari dirigere Territorio Match Music, che in decine di concerti ha ospitato artisti come Paola Turci, Cesare Cremonini ed Edoardo Bennato.

Nives Concolino