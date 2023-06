Raffa e il ragazzo con il ciuffo

Quest’anno Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. Nata il 18 giugno del 1943, Raffella Pelloni è sempre stata legata a Bellaria Igea Marina. Per l’occasione la città le rende omaggio con una mostra fotografica che inaugura oggi, in una festa-spettacolo dalle 17.30 in piazzale Kennedy. In apertura la Dino Gnassi Corporation dedicherà brani alla Carrà e a Little Tony. I due artisti venivano spesso immortalati insieme ed erano molto uniti. L’evento sarà presentato da Sergio Barducci. Tra gli ospiti Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, e Michele Bovi di Rai 1, autore di programmi televisivi come TecheTecheTe’. A inaugurare la mostra, il sindaco Giorgetti e il presidente di Fondazione Verdeblu, Borghesi. "Esposte in città _ dicono dalla Fondazione _ dieci immagini di 150 centimetri per lato, che raffigurano i due artisti insieme. Una di queste ricorderà la copertina del disco "il Ragazzo col Ciuffo" e le ultime quattro immagini raffigureranno una giovane Raffaella immortalata dallo storico fotografo bellariese, Italo Angelini". La mostra si intitola ‘La storia d’amore di Lella e il ragazzo con ciuffo’. Gli eventi non finiscono qui: a Igea Marina partirà domani ‘La festa della musica’ che durerà una settimana, firmato dal centro culturale Vittorio Belli. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e in programma a partire dalle 21.30, con giovani protagonisti.