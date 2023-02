Raffaella Carrà diventa la protagonista di un’opera lirica dal titolo Raffa in the Sky, commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023, anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, al compositore Lamberto Curtoni. L’opera su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli che firmerà la regia dello spettacolo, andrà in scena al Teatro Donizetti di Bergamo a settembre. Raffa in the Sky è una vera opera lirica, che si ispira alla figura iconica di Raffaella Carrà. "Non sarà una biografia in musica, ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato, e talvolta stimolato, l’evoluzione della società italiana dell’ultimo mezzo secolo", spiegano i promotori. Sarebbe belle che il Comune e Fondazione Verdeblu si adoperassero per allestire un maxi-schermo consentendo a residenti e turisti di assistere all’evento.