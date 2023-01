Raffaelli: "Il porto è in vendita" Ma Gabbi la bacchetta: "Non si può"

"Il sindaco Angelini non può far finta di nulla. Le dimissioni del dirigente ai Lavori pubblici Baldino Gaddi dopo tre mesi dall’aver assunto il ruolo a Riccione, significano che qualcosa non è andato per il verso giusto". A sostenerlo è il capogruppo della Lega, Elena Raffaelli, che aggiunge. "Gaddi ha dato l’impressione di scappare da Riccione e la prova è il Piano triennale dei Lavori pubblici che ha firmato, ma che non porterà a termine lasciando la mela avvelenata al suo successore. Gaddi ha fatto di tutto per difendere la giunta Angelini, scippando il ruolo all’assessore di riferimento. Per la riqualificazione di viale Ceccarini c’è solo un milione di euro e 500mila euro per il porto, neppure sufficienti per imbiancare le banchine. Ma è proprio sul porto sorgono i dubbi maggiori. Non sarà che Gaddi è stato chiamato da sindaco per vendere l’area portuale ai privati?", conclude l’ex parlamentare leghista

Immediata la replica del dirigente. Il suo contratto gratuito era a termine e il porto non può essere venduto perché demaniale. "Quanto sostiene l’ex onorevole sono sciocchezze e disinformazione, sostiene Gaddi. "La Raffaelli prima di sparare sentenze dovrebbe conoscere gli atti. L’accordo tra i Comuni di Riccione e Cattolica prevedeva una condivisione e senza un euro in più fino al 31 dicembre". Ho fatto il programma triennale dei Lavori pubblici, e altri atti che richiedevano la competenza di un dirigente radicato. Nessuno è scappato via , né qualcuno è stato mandato via".

Gaddi non si limita alla difesa, ma contrattacca. "Ho solo che gli uffici sono affogati in un pantano di cinque importanti cantieri che la precedente amministrazione ha lasciato bloccati. Una situazione devastante, anche se siamo riusciti a far ripartire il Teatro del mare e il Museo del territorio, mettendo questi e altri interventi in sicurezza anche sul piano del Pnrr, conferendo incarichi di supporto. L’ex onorevole s’informi meglio".

Quindi non è stato chiamato a Riccione per vendere il porto? "Mi meraviglio che un’ex deputata che dice di essersi occupata della Bolkestein non sappia che un porto, in quanto demaniale, non è cedibile. La Raffaelli dice sciocchezze, e non conosce neppure la normativa base". Infine, il passaggio dedicato alla per riqualificazione di viale Ceccarini a cui la giunta Angelini avrebbe riservato solo un milione di euro. "Sono abituati a far pagare tutto ai riccionesi, ma come accade altrove, anche a Riccione per l’area Ceccarini e per altre opere, è possibile acquisire finanziamenti pubblici regionali, in questo caso quattro milioni, tant’è che il Piano triennale ne prevede cinque - replica il dirigente pubblico – . Se loro non sono stati capaci di ottenerli è solo colpa loro che tentano di buttare fumo negli occhi con argomentazioni confuse e che non corrispondono a verità, come fossimo ancora nel pieno della campagna elettorale".