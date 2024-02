Raffaelli (Lega): "Stangata sulle rette"

"La Regione aumenta le rette per anziani e disabili ricoverati nelle strutture residenziali e la giunta di Riccione si adegua senza battere ciglio". Non va per il sottile la consigliera comunale della Lega, Elena Raffaelli, ricordando "la mozione a mia firma dove chiedevo il rinvio della decisione in attesa che il tavolo istituito in Regione, su sollecitazione dei sindacati, definisca i criteri di ripartizione dei 10 milioni aggiuntivi messi a disposizione dalla stessa Regione". La consigliera chiedeva tempo in attesa di un pronunciamento da Bologna, ma "la mozione è stata bocciata come prevedibile da Daniela Angelini e alleati che non si sono opposti ai diktat di Bologna a costo di penalizzare i più deboli. Prima la stangata Irpef ai danni di pensionati e lavoratori dipendenti. Poi gli aumenti di oltre 120 euro al mese per un anziano o un disabile in Rsa che metteranno a durissima prova i bilanci familiari".