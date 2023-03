Raffica di Daspo contro i violenti

Tra gli strumenti attivati per vigilare sul centro storico (e non solo) c’è anche il Daspo urbano, misura di prevenzione he prevede il divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico a carico di chi abbia posto in essere condotte in contrasto con il decoro urbano. Nel 2022 sono stati una decina quelli notificati (in alcuni casi anche nei confronti di persone coinvolte in fatti avvenuti in centro storico). Nei primi tre mesi del 2023 i Daspo notificati sono già stati tre, e presto potrebbero aggiungersene altri cinque. Da piazza Cavour a Borgo Marina, altra zona della città spesso al centro di episodi di cronaca. Con il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunito ieri mattina dal prefetto Rosa Maria Padovano, il Comune di Rimini ha ricevuto l’approvazione al progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza che riguarderà il quartiere. Sono dodici le telecamere previste e otto le postazioni che saranno installate su corso Papa Giovanni XXIII (angoli via Mameli, via Roma, Bastioni Settentrionali), Via Mameli (angolo san Nicolò), via Gambalunga, via Vittime Civili di Guerra e Rotatoria RavegnaniSavonarola. Tutte telecamere di nuovissima generazione con collegamenti in fibra ottica ed immagini a 360° di elevata affidabilità e adeguate risoluzioni di immagine, che implementeranno la capacità di video sorveglianza ai fini di un ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza urbana. "Il progetto è pienamente in linea con la normativa nazionale vigente e risponde alle misure contemplate dal Patto per la sicurezza" spiega la Prefettura in una nota.