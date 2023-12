"Raffica di furti e troppi silenzi sulle telecamere"

"Dove sono le telecamere annunciate dalla giunta?". L’affondo arriva da Coriano futura che prende di mira la vice sindaca, nonché senatrice, Mimma Spinelli. "Sceriffo in Parlamento mentre a Coriano imperversa la banda del buco e si moltiplicano le segnalazioni di furti e appartamenti ripuliti dai ladri. Questo accade mentre la senatrice Spinelli gongola per l’approvazione del disegno di legge che liberalizza la detenzione delle armi da fuoco". Non solo. "Fermo restando che la competenza dell’ordine pubblico è demandata a carabinieri e polizia, ci sono alcuni ambiti di intervento che lasciano margine di manovra a sindaco e giunta. Chiediamo con una interrogazione a che punto è il sistema di videosorveglianza presentato nel febbraio del 2019 dall’allora vice sindaco Ugolini. Vorremmo sapere se è intenzione del sindaco installare telecamere di video sorveglianza nei principali snodi stradali del territorio, e quali sono i progetti volti alla tutela della sicurezza".