Raffica di furti in casa: due arresti. Ladro ruba gioielli e scappa sul bus

Appartamenti, villette, garage: non c’è pace per i padroni di casa riminesi, costretti a fare i conti in tutta la provincia con bande di ladri o predoni solitari alla ricerca di denaro, gioielli, orologi di lusso e persino attrezzi da lavoro. Negli ultimi giorni, però, a Rimini e dintorni, è arrivato il giro di vite contro gli specialisti dei furti, con alcuni malviventi finiti nella rete delle forze dell’ordine, a seguito di un intensificarsi dei controlli.

L’altra notte, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rimini, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che indicava la presenza sospetta di un individuo che stava trafficando fuori da un garage in via Flaminia. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, ha sorpreso un uomo, un 40enne italiano, intento a mettere in un sacco di iuta degli attrezzi e utensili che aveva appena rubato. Con l’uscita bloccata, il ladro non ha avuto altra scelta che arrendersi, restituendo immediatamente la refurtiva. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo essere stato portato in caserma e dopo essere comparso davanti al giudice per l’udienza in via direttissima, è stato sottoposto ad alcune misure cautelari, tra cui l’obbligo di dimora nel comune di Rimini e la presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Anche a Coriano, i carabinieri hanno messo a segno un altro arresto in seguito a un furto in abitazione. La vittima, rientrando a casa e scoprendo che era stata completamente messa a soqquadro, ha subito chiamato i militari, fornendo una descrizione del ladro che si era appena allontanato. Le ricerche sono scattate a tempo di record. Nel giro di poco, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il ladro, un marocchino di 23 anni, a bordo di un autobus. L’uomo aveva con sé i gioielli appena rubati, di ingente valore. Dopo gli accertamenti di rito, il ladro è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che ha portato alla convalida dell’arresto e al divieto di dimora in provincia.

Stando ai dati diffusi di recente dal terzo rapporto Censis-Verisure, nel 2023 in Emilia-Romagna sono stati registrati 15.250 furti in abitazione. Il Riminese è tra le zone più colpite con 40 furti ogni 10mila abitanti (1.359 casi), uno dei dati più alti a livello regionale.