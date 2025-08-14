Raffica di furti in zona Padulli. I ladri scappano col bottino

Allarme ladri nelle zone a monte della statale 16. L’ultimo furto segnalato è in via Villa Grande. Siamo a ridosso di via Marecchiese, vicino al Lidl in zona Padulli. Sulla chat del gruppo come anche sulla pagina Facebook è subito scattato l’allarme. Alle 23.35 di martedì sera due giovani con una terza ragazza che faceva il palo all’esterno, sono entrati in un condominio dove avevano puntato un alloggio mentre i proprietari erano assenti. Stando alla segnalazione dei residenti l’accento della giovane era dell’Est Europa. A scovarli sono state le telecamere private. Il passo successivo è stato chiamare i carabinieri, che sono intervenuti in tempi molto brevi tanto da rendere possibile un inseguimento. Ma i ladri si erano già mossi perché avevano capito dalle urla delle persone di essere stati scoperti. Alla fine sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Ai proprietari dell’appartamento non è rimasto che fare il conto degli oggetti di valore scomparsi, ed anche di quelli con valore affettivo finiti nelle tasche dei ladri. "Cogliamo l’occasione per sollecitare nuovamente l’amministrazione comunale a installare le telecamere di sorveglianza richieste da noi nel 2023 all’Assessore Magrini – ribattono dal comitato di zona Padulli –. Sono strumenti che, pur non essendo una soluzione definitiva, possono essere di grande supporto per la sicurezza di tutti. Un ringraziamento sentito all’Arma dei Carabinieri per l’intervento tempestivo".

Ai Padulli è attivo il gruppo wathsapp del quartiere, strumento importante per segnalare in diretta movimenti sospetti o ladri in azione. Stessa cosa per la zona di Vergiano, Spadarolo e San Paolo. Anche qui nelle ultime settimane il gruppo dei residenti è particolarmente attivo per i tentativi di furto e i furti che si stanno consumando in zona, da San Martino in Venti a Santa Cristina. Inoltre vengono puntualmente segnalati stranieri sospetti che passano in strada fermandosi e guardando le case.