Raffica di furti nelle case di Villa Verucchio

Passano i mesi, cambiano le stagioni, ma a Verucchio i blitz dei ladri restano una costante. Le ultime visite indesiderate dei soliti ignoti si sono verificate nel fine settimana nelle abitazioni di diverse vie a Villa Verucchio. I ladri sono stati segnalati nella zona delle via Pascoli e Pozzette, a Villa Verucchio. Alcuni colpi sono avvenuti di pomeriggio. "In un blocco da 5 villette a schiera i ladri sono andati prima in due di essere e poi addirittura in una terza villetta (passando dal primo piano) a distanza dì tre giorni", racconta uno dei residenti.

Vari furti con scasso sono stati segnalati anche in via Molino Bianco e in via di Mezzo, zone più decentrate e con meno illuminazione. Queste continue visite indesiderate mettono apprensione ai residenti, che non sanno però come difendersi. Le forze dell’ordine, nel caso dei furti in via Pascoli e via Pozzette, sono prontamente intervenute sul posto non appena ricevuta la segnalazione, ma purtroppo i ’soliti ignoti’ erano già scappati. Furti e allarme sicurezza restano temi caldi a Verucchio. E gli ultimi colpi ripropongono la questione delle telecamere. L’amministrazione verucchiese infatti ha già previsto da anni 15 postazioni di videosorveglianza in altrettanti punti nodali del paese. Ma gli impianti non sono ancora in funzione.

La minoranza è stufa di aspettare. Il capogruppo di Immagina Verucchio Roberto Baschetti attacca la sindaca Stefania Sabba senza fare sconti: "L’amministrazione aveva assicurato l’istallazione delle telecamere per il territorio. Sono trascorsi 10 anni e credo ne siano state installate solo due. Per il resto servirebbero più pattuglie di polizia locale e carabinieri a vigilare sul territorio, anche di notte. E serve una stazione della polizia locale a Villa Verucchio". Furti di altro genere, ma non meno odiosi, sono quelli accaduti anche di recente nel cimitero, dopo che già il mese di ottobre era stato funestato da numerose visite dei soliti ignoti. Nel camposanto di Villa Verucchio sono stati segnalati diversi colpi sulle tombe. Spariti fiori e lumini, anche da alcuni locali.

m.c.