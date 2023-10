Raffica di multe durante la messa. Scoppia la protesta a Verucchio

Andare a messa alla domenica e trovarsi una multa dopo la benedizione. Roba da imprecare... Succede a Verucchio. L’altro ieri per partecipare alla messa delle 11 i fedeli hanno parcheggiato in piazza Battaglini e nelle strade adiacenti. In piazza ci sono 7 stalli liberi, tutti gli altri sono regolati da disco orario e nelle vie vige divieto di sosta. Gli agenti della polizia locale hanno applicato le norme, e a celebrazione iniziata hanno iniziato a elevare contravvenzioni a destra e manca. "Gli agenti – fa notare Sergio Paesini, residente della zona – oltre alla repressione avrebbero potuto fare anche informazione". La notizia ha fatto il giro del paese. "Potevano informare prima le persone, anziché attendere in auto e poi ’colpire’", dicono alcuni dei multati. Comportamento da cartellino rosso secondo Giorgio Beccari, che chiede addirittura una trattenuta dallo stipendio dei due agenti e scuse pubbliche degli amministratori. "Una raffica di multe del genere, in questa maniera, non era mai accaduta prima", incalza un altro residente. L’assessore alla polizia locale Andrea Cardinali vuole informarsi bene sui fatti, ma "da cittadino mi sento in linea con l’operato dei vigili. Gli agenti di polizia locale non fanno i parcheggiatori. E chi va in chiesa sa bene come e dove si deve sostare, i posti nelle immediate vicinanze non mancano". "Sto facendo anch’io le dovute verifiche su quanto riferitomi da alcuni cittadini", assicura la sindaca Stefania Sabba. Sulla stessa lunghezza d’onda il comandante della polizia locale, Fabio Cenni: prima di rilasciare dichiarazioni preferisce fare verifiche. m.c.