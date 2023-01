Raffica di multe e di sequestri

Il 2022 è stato un anno intenso anche per il gruppo dei carabinieri forestali di Rimini, tra i più attivi nella regione. Per i forestali parlan i numeri: sono stati effettuati 5.107 controlli e le persone fermate e identificate sono state 2.890. Durante l’anno i militari hanno rilevato 291 infrazioni ambientali, elevando multe amministrative per un importo complessivo di oltre 190mila euro. E ancora: sono stati 122 i reati contestati, 94 le persone denunciate (una di queste è stata arrestata), 39 i sequestri eseguiti. Numerosi, nel 2022, i controlli e le attività contro l’abbandono di rifiuti e il maltrattamento di animali. Tanti anche i controlli sui cacciatori, così come quelli per verificare il rispetto dei divieti di prelievi d’acqua varati a causa della siccità.

