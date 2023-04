Raffica di scioperi Rimini ferma per un giorno

"Difesa del contratto, delle retribuzioni e del lavoro". Oggi circa 1.500 lavoratori del settore legno-arredo di circa 30 imprese riminesi si uniranno allo sciopero che coinvolgerà per otto ore ben 23mila risorse del settore del legno in tutta Italia. Spiegano gli organizzatori che la partecipazione sarà importante. Due pullman, carichi di manifestanti, partiranno infatti da Rimini per raggiungere la sede di Confindustria Romagna, dove le proteste avverranno proprio in concomitanza con il Salone del mobile. I sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, concordano riferendo che il settore ha registrato fatturati da capogiro continuando ad macinare "fatturati di tutto rispetto". Una situazione positiva, insomma, che tuttavia non tiene conto dei lavoratori, ai quali in busta paga non è riconosciuto il caro vita dovuto all’aumento dell’inflazione. "Dal 2016 – si legge in una nota – il Contratto nazionale, firmato anche da Federlegno, stabilisce un recupero dell’inflazione, ma nell’ambito della trattativa in corso per il rinnovo le aziende di fatto stralciano quell’accordo, con gravi conseguenze per i redditi dei lavoratori". Negata anche la rivalutazione contrattuale, che per il 2022 avrebbe consentito 130 euro al mese di aumento in busta paga. Altro punto è invece "il blocco di un anno del contratto". Proteste del settore legno, che si sommano a quelle del 27 febbraio, quando gli operai scesero in piazza per il blocco dello straordinario e della flessibilità. Oggi incrociano le braccia anche i dipendenti Inail, lamentando carenza di personale, procedure obsolete e carichi eccessivi di lavoro, e sanitari dell’Ausl Romagna, pur rimanendo garantiti i servizi essenziali.

Andrea G. Cammarata