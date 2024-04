Neve sulla Riviera, traffico di cocaina: condannato a 13 anni il ‘veterano’ dello spaccio

Rimini, 10 aprile 2024 – Nuova condanna per uno degli storici esponenti della malavita in Riviera. Si tratta di Vincenzo Franco, 77 anni, originario di Benevento ma trapiantato dagli anni Settanta a Rimini, dove nel corso del tempo è stato implicato in diverse vicende legate soprattutto al traffico di droga. Droga che è stata al centro anche dell’inchiesta sfociata nell’ultimo processo davanti ai giudici del Collegio di Rimini, che ieri mattina hanno condannato Franco, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, ad una pena di 13 anni e 4 mesi, oltre a 60mila euro di multa e al pagamento delle spese processuali.

Il campano, che è stato invece assolto per alcuni degli episodi contenuti nell’impianto accusatorio perché il fatto non sussiste, era stato rinviato a giudizio insieme ad altri due riminesi, rispettivamente di 47 e 58 anni, difesi dagli avvociati Giuliano Renzi e Andrea Tura, sospettati di essere complici dello spacciatore. Nei loro confronti, tuttavia, è arrivata l’assoluzione in quanto i giudici del Collegio non hanno ritenuto ci fossero le prove di concorso nello spaccio.

L’inchiesta aveva permesso agli inquirenti di documentare una serie di cessioni di cocaina che, stando alla ricostruzione, si sarebbero consumate nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015. Modesti quantativi di ’neve’ che il 77enne, stando a quanto accertato dagli investigatori, avrebbe in varie occasioni ceduto ai suoi acquirenti.

Chi è Vincenzo Franco

Franco aveva già alle spalle tre condanne passate in giudicato. Il nome del 77enne è più volte balzato agli onori della cronaca riminese in quanto ritenuto un trafficante di droga. Nel 2011, era stato implicato nell’operazione "Dominus II", condotta dalla Guardia di Finanza, per la quale era scattato nei suoi confronti un sequestro di beni per un milione di euro. Ma nel 2008, Franco aveva già subito il sequestro penale dei beni, dopo che gli investigatori delle Fiamme Gialle avevano scoperto che aveva intestato alla moglie e alla figlia i beni di valore, così da metterli al sicuro. Già parecchio conosciuto dalle forze dell’ordine, era già stato coinvolto nel 2002 in una maxi inchiesta della Direzione antimafia di Reggio Calabria, con l’accusa di essere l’anello di collegamento tra i grossisti delle cosche calabresi e la Riviera adriatica.

Negli anni successivi Franco era stato collegato dagli inquirenti ad un giro di spaccio che avrebbe rifornito persino diversi medici ed infermieri dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini e dell’ospedale di Stato di San Marino.

L’inchiesta sul giro di droga era venuta fuori per caso, nel corso di alcune intercettazioni per la rapina di un Rolex. In quel contesto era venuto a galla il nome di Franco. Gli investigatori avevano messo anche un Gps nell’auto del medico, dentro la quale, nel corso di una perquisizione, avevano trovato tutto l’occorrente per fumare cocaina. Quando l’uomo era stato chiamato a testimoniare nel processo contro Franco, si era però rifiutato di rispondere su chi lo rifornisse di droga.