Ragazze di San Patrignano in visita in Questura

"Prendete in mano il vostro destino senza arrendervi mai". Sono le parole che ieri il questore Rosanna Lavezzaro ha pronunciato, rivolte a 13 ragazze giunte dalla comunità di San Patrignano per visitare la questura. Grazie ai rapporti tra la polizia e la comunità è stata promossa una giornata che ha consentito alle ragazze di conoscere personalmente la realtà lavorativa affrontata quotidianamente dai poliziotti, visitando spazi e uffici della questura. Durante la mattinata anche un momento di dialogo e condivisione con il questore che ha spronato le ragazze nel loro percorso di vita. Poi le giovani hanno visitato la centrale operativa, comprendendo la mole e la quotidianità di chi riceve in continuazione richieste di aiuto da parte di cittadini. Hanno visitato gli uffici della Polizia Scientifica, che viene chiamata in causa quando bisogna confinare e indagare la scena del crimine.

Sono state accompagnate anche nell’ufficio Stalking e Minori, dove vengono prese in carico donne perseguitate e minori che hanno bisogno di aiuto. In chiusura di mattinata hanno incontrato i poliziotti che tutti i giorni ricevono i cittadini stranieri per i permessi di soggiorno, e poco dopo hanno visto come funziona l’ufficio passaporti, dove la fila non manca mai. L’incontro in questura si è concluso con un brindisi e con la consegna delle mimose a tutti le partecipanti.