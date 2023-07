Ragazze terribili Botte e spray urticante fuori dalla discoteca: un arresto e 7 denunce

Colpi proibiti con bottiglie di vetro, spray urticante usato senza riserve. E poi botte, tirate di capelli, morsi e colpi di borsetta fuori da una discoteca di Riccione. Scene da O.K. Corral e selvaggio West hanno sconquassato la notte tra martedì e mercoledì nella Perla Verde, dove intorno alle 4.30 del 19 luglio si sono dati battaglia due gruppi di ragazzine. Giovani donne, tutte tra i 18 e i 20 anni, protagoniste di una rissa furiosa nelle vicinanze del Bollicine che alla fine è costata la denuncia per rissa a sette di loro e l’arresto (in aggiunta alla denuncia per rissa) per una 19enne, originaria di Taranto, finita in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver colpito e ferito un carabiniere che cercava di identificarla.

Sono le 4.30 circa, appunto, quando nel cuore della notte di mercoledì le gazzelle a sirene spiegate arrivano nei pressi del Bollicine di viale Torino, dove era stata segnalata una rissa in atto tra ragazzine. Il gruppone di facinorose viene quindi subito individuato poco distante, nella spiaggia tra i bagni 33 e 32, mentre le ragazze cercano di fuggire alla vista dei militari. I carabinieri tuttavia riescono infine a individuarle e bloccarle a breve distanza. Tutto sembra essere andato liscio, quando una giovane di 19 anni però inizia a offendere e minacciare i carabinieri. Una escalation di violenza, con tanto di fuga, a cui nemmeno l’intimazione di ricorrere al taser ha potuto porre un freno secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

È stato a questo punto che la giovane, per sottrarsi all’ennesimo tentativo dei militari di bloccarla, avrebbe colpito un carabiniere al volto, sferrando calci all’aria e verso gli altri militari. Infine, la ventenne è stata ammanettata e trasferita comunque in caserma, dove la ragazza ha iniziato a prendersela con sé stessa, sbattendo più volte la testa contro il muro e cercando di togliersi le manette colpendo con i polsi le porte. Attimi di follia, per cui nel cuore della notte è stato anche necessario l’intervento dei sanitari del 118, che hanno sedato la giovane ormai fuori controllo. La 19enne pugliese è così stata posta in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (in attesa della convalida) dopo aver ferito al volto, alla tempia e al braccio sinistro il carabiniere intervenuto, che è stato costretto a recarsi in Pronto soccorso, da cui è stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni.

Francesco Zuppiroli