Ragazzi aggrediti in bar e locali. Incastrato il rapinatore ‘milanista’

Era diventato l’incubo dei giovani turisti venuti in Riviera per le vacanze. Un tunisino di appena 20 anni, solito a girare durante l’estate in spiaggia, sul lungomare, nei bar e nei locali armato con un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Un’arma che gli avrebbe permesso di mettere a segno una serie impressionante di reati, dalle rapine all’estorsione, ai danni di malcapitati vacanzieri, soprattutto giovanissimi. Un ragazzo ‘terribile’, che nel giro di qualche settimana si era guadagnato una brutta fama, tanto da essere diventato noto come "quello con la maglia del Milan". Proprio quella maglia della squadra di calcio rossonera, con la quale amava farsi vedere in giro durante le sue scorribande a Riccione e dintorni, alla fine lo ha tradito permettendo ai carabinieri di stringere il cerchio attorno a lui. I militari della compagnia di Riccione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 20enne tunisino, emessa dal tribunale di Rimini, con l’accusa di aver commesso due rapine, un’estorsione e un furto ai danni di giovani coetanei.

Il giovane, armato di un coltello a serramanico, si avvicinava ai malcapitati, minacciandoli e sottraendo loro oggetti di valore come collane, denaro e capi di abbigliamento. In un episodio particolarmente grave, il tunisino, minacciando di "massacrare" una vittima con l’aiuto di amici, è riuscito a farsi consegnare un paio di sneakers griffate indossate dalla giovane vittima mentre viaggiava sul Metromare. Il ragazzo, terrorizzato, ha ceduto alla minaccia, lasciando anche i soldi contenuti nel cellulare. Un altro episodio, accertato dagli investigatori, ha visto il giovane tentare di rapinare una collana in oro da un ragazzo in una traversa del lungomare di Riccione. La rapina non è riuscita grazie alla prontezza della vittima e l’intervento degli amici che hanno costretto l’aggressore a fuggire. Oltre a questi episodi, gli investigatori hanno contestato al tunisino un furto e un’estorsione. Seduto in un locale con due giovani, il ragazzo ha approfittato di un momento di distrazione per sottrarre denaro e capi di abbigliamento dallo zaino di uno dei due, per poi allontanarsi velocemente. Quando i malcapitati si sono accorti del furto e lo hanno inseguito, il giovane ha risposto con minacce, chiedendo in cambio un pantaloncino di marca Gucci per restituire la refurtiva. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita presso nella casa circondariale di Bergamo, dove il 20enne si trovava già detenuto per un altro reato di rapina commesso nel nord Italia.