Ragazzi dell’Ecuador alla Panzini per studiare lingua e cultura italiane

Lingua, cultura, amicizia: sono le parole chiave dell’esperienza vissuta da 22 studenti ecuadoriani, ospiti in questi giorni della scuola media Alfredo Panzini. Inseriti nelle classi, i ragazzi hanno partecipato alle attività didattiche. Un’iniziativa che ha favorito uno scambio autentico con i coetanei italiani. Il progetto nasce dalla collaborazione con il Colegio particular Alessandro Volta di Nayón, vicino a Quito, dove si studia l’italiano come seconda lingua. Il soggiorno in Italia, a Bellaria Igea Marina in particolare, ha rappresentato per loro un’occasione unica per poter migliorare la lingua e conoscere il nostro patrimonio culturale. Accolti anche dal sindaco Filippo Giorgetti e dall’assessore alla scuola Francesco Grassi, concluderanno oggi una permanenza di 10 giorni in Italia, ricca di relazioni, crescita e condivisione. Un’esperienza che lascerà il segno nei cuori di tutti.