Ragazzi fragili, "nessuno resti indietro"

"Non vogliamo lasciare indietro nessuno". Con queste parole il vice sindaco Francesco Grassi, presenta il maxi tavolo sul benessere giovanile di Bellaria Igea Marina, in programma tra ottobre e novembre. Un percorso di confronto che riunirà scuole, sanità, parrocchie, società sportive e associazioni per individuare insieme strategie e azioni a sostegno dei ragazzi. Una scelta che nasce anche dall’attenzione verso chi oggi vive situazioni di fragilità. "C’è un gruppo di giovani che spesso si ritrova nei pressi del Comune – spiega Grassi –. Non partecipano ad attività sportive o parrocchiali, molti di loro hanno alle spalle contesti familiari difficili. Con l’aiuto del centro Kas8 cerchiamo di coinvolgerli, di ascoltarli, di ricordare il valore delle regole e farli sentire parte della comunità". "Tra ottobre e novembre ci siederemo attorno a un tavolo per ascoltarci davvero e comprendere, insieme, di cosa hanno bisogno i nostri ragazzi", aggiunge il vice sindaco. Grassi annuncia l’avvio di un lavoro sul benessere giovanile di Bellaria Igea Marina, un percorso che riunirà tutte le realtà del territorio. "Non vogliamo un incontro di facciata – spiega – ma un momento di confronto vero, dove ciascuno porti la propria esperienza. È difficile trovare risposte da soli, ma se mettiamo in rete le forze la sostanza arriva. Vogliamo comprendere i bisogni dei giovani e costruire insieme le risposte".

L’iniziativa, annunciata ad agosto, prende forma in un momento di attenzione crescente. Il ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila euro per progetti socio-educativi e ricreativi, fondi che serviranno a rafforzare attività già attive e nuove iniziative dedicate agli adolescenti. Un percorso che si intreccia con la mozione presentata nei mesi scorsi da Jacopo Vasini (Cambiamo) e Andrea Silvagni (Pd), che avevano chiesto di rafforzare la prevenzione su bullismo e disagio giovanile, sollecitando l’amministrazione "a promuovere un lavoro comune tra istituzioni, scuola e famiglie".

"Quando la politica riesce a collaborare su questi temi – osserva Grassi – vuol dire che abbiamo capito la posta in gioco. Non servono slogan, ma impegni concreti". Tra le esperienze da valorizzare c’è il centro giovani Kas8, gestito dall’associazione Papa Giovanni XXIII, che solo in estate ha coinvolto oltre 300 ragazzi in attività sportive ed educative. "L’educativa di strada è una risorsa preziosa – spiega Grassi – perché entra nei luoghi di vita dei ragazzi e costruisce fiducia, giorno dopo giorno". Al tavolo si parlerà anche di scuola e di misure alternative alla sospensione. "Se un ragazzo viene allontanato per tre giorni, che senso ha lasciarlo a casa? Possiamo offrirgli un’esperienza diversa, magari affiancandolo a un educatore. È da qui che passa il cambiamento". Le convocazioni ufficiali sono attese nelle prossime settimane. "Vogliamo che Bellaria diventi una città che si ascolta e cresce – conclude Grassi –. Perché il benessere dei giovani non è un capitolo a parte ma il nostro futuro".

Aldo Di Tommaso