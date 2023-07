"Ragazzi ubriachi devastano il Paese"

Quando inizia ad albeggiare c’è la discesa dalla collina delle disco a Riccione Paese "di orde di ragazzini ubriachi che trasformano il Paese, ma anche altre zone inclusa quella termale, in una agorà di volgarità, di urla, di bidoni lanciati in mezzo la strada con estrema non curanza e altri gesti inutili e senza scopo fatti solo per sfogare la loro frustrazione". È parte della lettera di un residente, A.L. le iniziali, esasperato dalla ‘solita’ estate. "Come tutti i weekend di questa strana estate ormai si ripete implacabile il solito degrado prevedibilissimo delle strade di quella che fu la Perla verde: più di mezza città tenuta in ostaggio da orde di turisti non paganti che rilasciano i loro rifiuti, e non mi riferisco a sola plastica e carta, ma rifiuti organici della peggior specie tra strade, giardinetti e cancelli di abitazioni di persone esauste. Ragazzi che, oltre a non portare nessun tipo di beneficio economico alla riviera e alla nostra città, rovinano e distruggono tutto e non solo fisicamente. Il danno d’immagine è evidente e sotto gli occhi di tutti. E ci meravigliamo che il turismo non è più quello di una volta, che è solo mordi e fuggi, che le famiglie preferiscono altri lidi alla nostra bella città o che gli stranieri ci snobbano? Ma siamo poi così sicuri che Riccione sia ancora così bella?". Per iniziare: "Pattugliare le strade di mattina presto per evitare che questa situazione si ripeta".