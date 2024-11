Ragazzi vanno in visita al parco del Gelso. I progetti dedicati alla cura del verde

Visite guidate per i più piccoli al parco del Gelso, un gemellaggio con i ragazzi che studiano agraria, provenienti da altre parti d’Europa. Sono queste alcune delle iniziative in programma a Bellaria Igea Marina per festeggiare la giornata nazionale dell’albero. In città le iniziative non riguardano una sola giornata ma vanno avanti fino a domenica 1 dicembre. Ieri mattina, l’assessore Adele Ceccarelli ha accolto in municipio gli stagisti di Agraria del progetto Erasmus plus, "per uno scambio culturale e di progetti green. Dal 2020 in Italia si sta finanziando il più grande investimento in termini di forestazione urbana e nuove messe a dimora di piante. E abbiamo accolto questi ragazzi per spiegare loro quali progetti sono in corso a Bellaria. Ma coinvolgeremo anche i più piccoli. Saranno 23 le classi delle scuole locali che faranno visite guidate al parco del Gelso per rinforzare il senso civico del rispetto del verde". I ragazzi, continua l’assessore, "in questi giorni realizzeranno anche una siepe di 200 esemplari di cipressino a Bordonchio e saranno portavoce nei proprio Paesi dell’iniziativa". Coinvolte anche le famiglie, domenica 1 dicembre, che con i volontari, metteranno a dimora diverse piante in zona Cagnona e a Bellaria Monte. "Il verde si costruisce con le persone di buona volontà che ci mettono faccia, energie e cuore – conclude Ceccarelli _ solo così possiamo sentirci corresponsabili della buona riuscita dei progetti. Il valore aggiunto in questi casi è altissimo".