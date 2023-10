Si avventura in una struttura abbandonata: volo di 7 metri, paura per una ragazzina

Rimini, 7 ottobre 2023 – Grande paura per una ragazzina di 18 anni caduta da un solaio mentre esplorava i ruderi dell’ex Fornace di Bellaria. La ragazza era in compagnia di due amici con i quali si è avventurata nella struttura abbandonata.

A un certo punto avrebbe messo il piede in fallo ed è caduta da una altezza di 7 metri. Ha riportato diverse fratture ed è stata portata in pronto soccorso in eliambulanza.