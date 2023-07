Ragazzina scomparsa nel nulla, trovata nel ravennate 24 ore dopo

È l’incubo di ogni genitore, quello di non avere notizie del proprio figlio per oltre 24 ore, non riuscendo a contattarlo. Un incubo che ieri ha vissuto una donna di 34 anni, fino a quando i carabinieri non hanno ritrovato sana e salva la figlia 14enne nel ravennate, a molti chilometri da casa, dopo aver fatto perdere le proprie tracce a Rivabella, in zona acquascivoli, da domenica alle 16.30 circa. Un incubo scampato, insomma, iniziato appunto nel pomerigrgio di domenica quando per la prima volta la donna 34enne aveva iniziato a chiamare la figlia minorenne senza riuscirci. Erano le 14 quando le preoccupazioni della donna sono cominciate, mentre si trovava agli acquascivoli di Rivabella insieme agli altri due figli piccoli, in attesa della 14enne. Due ore e mezza di nulla, il cellulare che squilla a vuoto, fin quando non arriva una foto che ritrae la figlia abbracciata a un giovane sconosciuto.

Trascorrono pochi minuti dal ricevimento dello scatto e la 14enne si palesa in carne ed ossa in piscia, dove la madre non perde tempo nel rifilarle la ramanzina del caso. Ma la 14enne si ribella, ne nasce un acceso litigio e la giovane di lì a poco se ne va con il giovane che l’accompagna senza attendere, come le era stato raccomandato, che la madre tornasse dal recuperare gli effetti personali lasciati dagli acquascivoli di Rivabella. Si tratta dell’ultimo avvistamento della 14enne, che vestita di grigio e di nero si dilegua lasciando il proprio cellulare su una brandina della piscina. È stato a questo punto che la madre, in ansia per la figlia, inizia a chiamare gli amici del bagno 30 di Viserba, dove la 14enne aveva riferito di doversi recare per recuperare il proprio zaino. Eppure, al bagno 30 della minorenne non vi è traccia.

L’ansia sale nella famiglia e ieri mattina arriva la denuncia della scomparsa ai carabinieri della stazione di Viserba, che ipotizzando l’allontanamento volontario attivano le ricerche su larga scala per ritrovare la giovane sparita. Un lavoro quello dei militari che continua per tutta la giornata e parte dal rintracciare il contatto del ragazzo che è stato visto per l’ultima volta insieme alla 14enne. Ma al numero a cui sono risaliti i carabinieri non risponde nessuno. La famiglia così mobilita anche il popolo del web, con un appello sui social che inizia a spargersi a macchia d’olio sui gruppi Facebook, fino a quando intorno alle 19 spunta un messaggio: "È stata ritrovata. La ragazzina 14enne è stata ritrovata". I carabinieri sono infatti riusciti a individuare la giovane mentre si trovava nel Ravennate. Le condizioni della giovane, stando ai primi riscontri, sarebbero buone, mentre resta però da chiarire come la 14enne abbia raggiunto la provincia vicina e se si trovasse ancora in compagnia del ragazzo ’sconosciuto’.