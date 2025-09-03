Ragazzini rapinano il chiringuito. Prima fanno razzia di alcolici poi aggrediscono il vigilantes

Hanno appena quindici anni, ma dovranno già rispondere di un’accusa pesantissima: rapina impropria in concorso. Due minorenni sono stati arrestati all’alba di venerdì scorso dai poliziotti delle Volanti dopo un colpo messo a segno al chiringuito del bagno 63, sul lungomare di Rimini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i giovani si erano introdotti nel locale durante la notte. Un terzo ragazzo faceva da palo, mentre gli altri due prelevavano superalcolici. Quando il vigilante li ha sorpresi, la situazione è degenerata: uno dei ragazzi ha estratto un coltello e, insieme al complice, ha colpito il custode con pugni al petto nel tentativo di fuggire. Le telecamere hanno poi confermato quanto riferito dalla guardia giurata. La segnalazione è arrivata alle Volanti nelle primissime ore del mattino. Sul posto, gli agenti hanno trovato il vigilante che cercava di trattenere uno dei giovani. Alla richiesta dei documenti, il ragazzo ha tentato di divincolarsi e di colpire anche i poliziotti, ma è stato bloccato e perquisito.

Nelle sue tasche, un coltello a serramanico, subito sequestrato. Le verifiche hanno portato a scoprire che i minorenni avevano con sé anche due telefoni cellulari rubati da un altro chiringuito poco distante. Il proprietario, contattato dagli agenti, ha potuto riavere i dispositivi dopo aver sporto denuncia. Le indagini dei poliziotti hanno permesso di rintracciare anche gli altri membri del gruppo. Uno è stato identificato come colui che aveva minacciato il vigilante con il coltello, l’altro come il giovane che aveva tentato di rompere la telecamera prima di darsi alla fuga. Con loro si trovava un ulteriore minorenne, trovato in possesso di altra refurtiva – uno smartwatch, una collana, un cellulare e alcuni anelli – e denunciato per ricettazione. I due ragazzi che hanno materialmente aggredito il custode sono stati arrestati e condotti al carcere minorile. Dopo la convalida dell’arresto da parte del gip, sono stati collocati in comunità. Il terzo ragazzo, che aveva svolto la funzione di palo, è stato denunciato per rapina pluriaggravata.