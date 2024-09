Ragazzino punito dal bagnino, la denuncia choc dei genitori: "Lo ha chiuso a chiave in cabina"

Rimini, 31 agosto 2024 – Un bambino di 11 anni chiuso a chiave per alcuni minuti dentro una cabina come ‘punizione’ da un bagnino che riteneva di essere stato importunato da lui e dai suoi amichetti. Un episodio avvenuto nella serata di domenica scorsa in uno stabilimento balneare della zona sud di Riccione e che ha portato i genitori di tre piccoli riccionesi tra i 11 e i 12 anni a presentare altrettante denunce nei confronti dell’uomo, ipotizzando il reato di violenza privata. Una vicenda molto delicata, e sulla quale sono in corso accertamenti approfonditi da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione. Su come siano andate davvero le cose, esistono versioni contrastanti: quella dei genitori dei tre bambini e quella del bagnino.

Quel che è certo è che domenica scorsa sulla spiaggia si è scatenato un vero e proprio parapiglia con i familiari dei tre minorenni che hanno fatto il diavolo a quattro allertando anche i carabinieri arrivati poco dopo con una pattuglia. All’arrivo dei militari, il bambino era già stato ‘liberato’ dalla cabina in cui sarebbe rimasto rinchiuso contro la sua volontà proprio dal bagnino. Dentro quello sgabuzzino, ci sarebbe rimasto per alcuni minuti continuando ad urlare disperatamente di farlo uscire battendo il pugno sulla porta. Gli uomini dell’Arma hanno identificato i presenti e sono ora al lavoro per fare chiarezza. Le tre famiglie, quella sera, si trovavano nello stabilimento che confina con quello in cui si sono svolti i fatti. Si erano trattenute in spiaggia un po’ di più, forse con l’idea di mangiare qualcosa in zona.

I bambini stavano parlando, ridendo e scherzando tra di loro, più o meno tra una zona e l’altra. Non è chiaro cosa abbia innescato la presunta reazione del bagnino. L’uomo avrebbe affermato di essere stato infastidito e importunato dal comportamento dei minorenni; per i genitori, invece, i ragazzini non avrebbero fatto assolutamente nulla di male o comunque nulla che potesse giustificare quel che poi è successo. Il piccolo di 11 anni sarebbe stato dunque afferrato, portato fino alla cabina e chiuso a chiave all’interno. A quel punto – sempre secondo la ricostruzione – il bagnino avrebbe rincorso gli altri due ragazzini. Uno di loro è andato a chiamare il papà che poi è sopraggiunto, seguito poco dopo da altri genitori. Si è scatenato il putiferio e poco dopo sono arrivati i carabinieri. I genitori dei tre ragazzini non riescono a capacitarsi di quanto accaduto.

“Neppure avessero dato fastidio, i nostri figli: stavano solamente scherzando tra di loro! – esclama la mamma del bambino chiuso in cabina –. Mio figlio ha subito uno choc, quando è stata aperta la porta della cabina era accovacciato a terra e piangeva. Il risultato? Da domenica non ha più voluto andare al mare e la notte soffre d’insonnia. Ogni tanto di giorno torna sull’argomento, ma io cerco di distrarlo, parlando di altro. A quell’età i ragazzini sono molto sensibili".

E in merito aggiunge: "Tutti e tre i ragazzi domenica scorsa sono stati poi accompagnati in pronto soccorso: ora hanno delle difficoltà a dormire e la notte hanno degli incubi. Quello che ci meraviglia è che non ci sia stato neppure chiesto scusa. Aspettiamo di vedere cosa emerge dalle indagini dei carabinieri, che ringraziamo per essere intervenuti in un battibaleno, poi valuteremo se fare ricorso agli avvocati".