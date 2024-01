Ragazzino in scooter impenna e si schianta contro microcar

Che fosse in corso una gara tra ragazzini? È il sospetto dei militari della polizia civile di San Marino, che sono intervenuti l’altra sera per lo scontro tra uno scooter e una microcar nel parcheggio di fronte alla palestra Casadei, nella zona di Serravalle. Alla guida della microcar c’era una ragazza, minorenne, che guidava il mezzo senza mai aver preso il patentino. In sella allo scooter un ragazzo, anche lui minorenne: stava impennando quando ha perso il controllo del motorino e si è schiantato contro la microcar. È stato lui ad avere la peggio, per fortuna senza riportare ferite gravi: portato al pronto soccorso, guarirà in una trentina di giorni. Illesa invece la ragazzina. Intervenuta con un paio di pattuglie sul posto, la polizia civile sta ora approfondendo la dinamica dell’incidente. E, soprattutto, vuole capire se era in corso una gara clandestina, dal momento che erano presenti altri ragazzi.