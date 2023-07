Ragazzo di 26 anni esce di strada con la moto Dopo l’incidente è ricoverato in rianimazione

Grave incidente venerdì notte a Fiorina, in località Domagnano: un ragazzo di ventisei anni, sanmarinese, mentre era in sella alla sua motocicletta è uscito di strada. Attualmente è ricoverato nell’ospedale di Stato in terapia intensiva. Il sinistro si è verificato poco dopo l’una di notte nei pressi di Fiorina senza coinvolgere altre persone o mezzi in strada, la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte del Corpo di Polizia Civile. Stando ad una prima ricostruzione il giovane stava salendo lungo via 5 Febbraio e lì avrebbe fatto tutto da solo, probabilmente andando a sbattere contro il muro di recinzione di una casa. Ad intervenire, dopo l’impatto, la pattuglia della Sezione di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale. Il ventiseinene è ricoverato in prognosi riservata, da subito le sue condizioni sono apaprse gravi tanto da richiedere un ricovero in codice rosso.

Proseguono i rilievi per accertare la dinamica dell’impatto e se le cause siano imputabili alla moto o alla strada percorsa. La causa dell’incidente potrebbe essere anche di natura fisiologica dell’uomo, come un colpo di sonno alla guida o un malore improvviso.