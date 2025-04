Ragazzo ferito, l’ira dei tassisti: "Riccione invasa dagli intrusi"

Riccione, 23 aprile 2025 – "Il territorio di Riccione, nei weekend o durante gli eventi, viene preso d’assalto da taxi giunti dei territori limitrofi, abusivi totali, e da noleggiatori provenienti da comuni lontani anche decine di chilometri, addirittura di altre regioni, offrendo di fatto servizi senza averne il merito e soprattutto senza le garanzie per l’utenza".

Richiesta di interventi urgenti

A chiedere interventi urgenti è la Cooperativa taxi riccionese, dopo quanto accaduto nella mattina di sabato. Dopo una notte in discoteca un gruppo di amici lombardi poco più che diciottenni, è rientrato in hotel con un taxi. Un diverbio sul costo della corsa è finito con un giovane che aveva pagato e attendeva il resto, incastrato nella portiera e trascinato per una ventina di metri dal taxi che se ne andava. Per il ragazzo la frattura della mandibola e una prognosi di 30 giorni. Questi i fatti ricostruiti dalla Polizia locale, ma per i tassisti riccionesi c’è subito un paletto da fissare: "Non si tratta di un taxi di Riccione. La Coop tutta prende le distanza dal soggetto in questione rinnovando gli auguri di una pronta guarigione allo sventurato ragazzo".

Problemi con i taxi abusivi

Il conducente in questione è stato segnalato più volte in passato dagli stessi taxisti riccionesi. E non è l’unico. "Personaggi che sfruttano i momenti di particolare affluenza turistica, con la quasi certezza di essere impuniti, si propongono ai ragazzi, si pubblicizzano sui social, attraverso i pr dei locali e costruiscono una rete abusiva parallela. Ancor peggio, vetture taxi di altre città, non appartenenti a nessuna cooperativa, si accaparrano lavoro sul territorio nascondendosi di fatto nella livrea bianca confidando che l’utenza non distingua il taxi per provenienza".

Appello alle autorità

Oggi i tassisti riccionesi chiedono uno sforzo in più per ‘liberare’ il territorio dagli intrusi. "La nostra centrale riceve sempre più lamentele di clienti per la corsa chiesta e mai arrivata, ritardo eccessivo, oggetti smarriti, ma dopo le domande per identificare l’autista si capisce che la richiesta era stata effettuata sui motori di ricerca online a persone che si pubblicizzano come taxi Riccione-Rimini, ma non lo sono. Gli enti che rilasciano queste autorizzazioni devono garantire il controllo e nel caso intervenire".