Ragazzo morto annegato al Grand Hotel. Andreatta ottiene il patteggiamento Il titolare del Grand Hotel di Riccione, indagato per omicidio, ha patteggiato una pena pecuniaria di 24mila euro per la morte di Diongue Madiaye, 21enne annegato in piscina. Il giudice ha riconosciuto l'elevato grado di colpa del ragazzo.