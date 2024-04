Ragioniere con esperienza per ditta metalmeccanica

A Rimini un’azienda metalmeccanica cerca un impiegato da adibire alla gestione della contabilità e all’evasione degli ordini e delle commesse di lavorazione. La persona si dovrà occupare anche del front office. Si richiedono diploma di ragioneria; esperienza nella mansione amministrativa e, preferibilmente, in ambito commerciale; buona conoscenza della lingua inglese per poter comunicare con la clientela estera; ottime conoscenze informatiche, dei social network e dei programmi di contabilità. Si propone un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. L’inserzione è rivolta a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.