Ragioniere si toglie la vita. Il corpo trovato nel suo studio: "Doveva risarcire per la ditta fallita"

Tragedia ieri in pieno centro a Rimini. Un ragioniere di 60 anni, Valter Pavani, si è tolto la vita. L’uomo si è impiccato nello studio dove lavorava in via Giuseppe Verdi, in pieno centro.

Ancora non del tutto chiare le cause del gesto estremo. Ma, a quanto pare, i motivi sembrano essere strettamente legati all’attività del professionista.

L’uomo aveva avuto in passato affari con una società di costruzioni bolognese, la Essetiemme, fallita di recente. "Era uno degli amministratori dell’azienda", racconta l’avvocato Matteo Murgo, uno dei legali che hanno seguito la vicenda giudiziaria relativa all’azienda. "Chiuso il fallimento, il curatore aveva promosso un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. L’altro giorno si era tenuta a Bologna l’udienza civile per chiudere e definire la faccenda con un risarcimento stabilito che si aggirava attorno ai 100mila euro, da dividere tra i tre responsabili della società bolognese, tra cui Pavani", sostiene l’avvocato Murgo. Una cifra all’apparenza sostenibile, ma forse c’era anche dell’altro. Ad aggravare la situazione, probabilmente le difficoltà economiche che il professionista avrebbe dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Un macigno insopportabile che lo ha spinto al punto di togliersi la vita con un gesto eclatante.

Ecco perché ieri mattina il ragioniere si è recato prima del solito nel suo studio, tra piazzetta San Martino e piazza Malatesta, e ha deciso di farla finita. L’uomo non era sposato e non aveva figli. "A Rimini lo conoscevano in tanti, era una persona gioviale, tranquilla – dice commosso l’avvocato Murgo – e sono rimasto molto colpito dalla notizia della sua morte, mi ha lasciato davvero scosso".

Negli ultimi tempi, gli amici sostengono che il ragionier Pavani si fosse un po’ chiuso in sé stesso, ma nulla lasciava presagire a un gesto estremo che ha lasciato tutti sgomenti. Sulla triste vicenda comunque stanno indagando i carabinieri giunti sul posto ieri mattina attorno alle 10.30 insieme alla polizia mortuaria. Il decesso pare sia avvenuto poche ore prima. Non c’era ormai nulla da fare, i sanitari del Suem non hanno potuto che constatare la morte. Non risulta siano stati trovati messaggi di spiegazione. La salma è stata trasportata all’ospedale di Rimini dopo che il sostituto procuratore di turno ha dato l’ok, riscontrando che si era trattato di un atto suicida.