Raid al cantiere della Collegiata . La pista del maxi-furto di rame

Sembrava un vero e proprio atto vandalico. O, peggio ancora, il tentativo da parte di ignoti di ostacolare i lavori di restauro in corso alla Collegiata, dato che non si trattava del primo episodio. Ma a due settimane dai danneggiamenti al cantiere della chiesa, adesso avanza l’ipotesi che si sia trattato di un ‘semplice’ furto. I carabinieri di Santarcangelo e anche gli agenti della Digos hanno svolto vari sopralluoghi, parlato con i titolari dell’impresa e gli operai, nonché con il progettista e direttore dei lavori Mauro Ioli. Subito dopo il danneggiamento i militari avevano sentito anche i parroci di Santarcangelo, don Giuseppe Bilancioni e don Davide Arcangeli. Erano stati loro i primi a temere che dietro il vandalismo di due settimane fa (erano stati tranciati i cavi elettrici e messe fuori uso le telecamere) ci fosse l’intenzione di ostacolare il cantiere. Nel corso delle indagini è emerso però che chi ha colpito, la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre, ha portato via ingenti quantitativi di rame. La pista del furto di rame si è rafforzata dopo che c’è stato, sempre a Santarcangelo, un altro colpo del genere. Tre giorni dopo l’episodio della Collegiata un’azienda di Santarcangelo ha subito un furto di rame. Che questo sia stato il vero obiettivo del raid alla Collegiata, lo confermerebbe anche il fatto che nelle ultime due settimane si sono verificati altri furti di rame, in cantieri e in aziende in varie zone della provincia, da parte di una banda specializzata. Ed è probabile che sia stata la stessa banda a colpire anche al cantiere della Collegiata. Intanto vanno avanti i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Santarcangelo. Oggi inizia l’attività di pulitura e restauro delle cinque campane della chiesa. Un compito affidato al restauratore Antonio Silimbani. Per procedere, è stato necessario ottenere il via libera dalla Soprintendenza. Le attività di restauro saranno visibili a chiunque perché si svolgeranno all’esterno della chiesa. Presto poi le campane torneranno a suonare: saranno ricollocate nella cella campanaria non appena saranno terminati i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile.